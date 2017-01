Tim Davis Indonesia ikuti turnamen Combiphar Tennis Open

id

combhipar tennis open, tim davis indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Tim Piala Davis Indonesia akan ambil bagian dalam turnamen tenis internasional, Combiphar Tennis Open yang akan berlangsung di Jakarta, 4-25 Februari 2017.Direktur Turnamen Combiphar Tennis Open 2017 Susan Soebakti di Jakarta, Selasa mengatakan, seluruh petenis tim Piala Davis Indonesia yaitu Christopher Rungkat, David Agung Susanto, Sunu Wahyu Trijati dan Aditya Hari Sasongko akan meramaikan turnamen ini.Selain itu, talenta muda peraih medali PON Jawa Barat 2016 yaitu Anthony Susanto, Arief Rahman, Panji Untung Setiawan dan M. Iqbal Bilal serta petenis berbakat Justin Barki juga akan meramaikan turnamen tersebut.Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti) menyatakan turnamen yang akan digelar di lapangan tenis The Sultan Hotel & Residence Jakarta ini, akan diikuti oleh peserta internasional putra berusia 16-30 tahun yang berasal dari 20 negara.Sementara itu dari pihak Combiphar menyatakan digelarnya kembali kejuaraan tenis tersebut, sebagai komitmen untuk mempelopori gaya hidup sehat di Indonesia melalui olahraga."Kegiatan ini juga merupakan bentuk dukungan Combiphar terhadap pengembangan dan pembinaan olahraga tenis demi tercapainya prestasi tertinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional," kata CEO Combiphar Michael Wanandi.Pihak Combiphar menyebut ada peningkatan jumlah hadiah turnamen dari 10 ribu dolar AS per seri menjadi 15 ribu dolar AS, dengan total hadiah menjadi 45 ribu dolar AS untuk tiga seri turnamen ini.Turnamen Combiphar Tennis Open masuk ke dalam kalender Federasi Tenis Internasional (ITF), sehingga ada kesempatan para petenis untuk menambah pundi poinnya.Juara di ajang ini akan mengoleksi 18 poin, finalis 10 poin, semifinalis enam poin, sedangkan petenis yang terhenti di putaran perempat final dan babak kedua, masing-masing akan mendapatkan dua serta satu poin.

Editor: Fitri Supratiwi