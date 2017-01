Indeks Nikkei jatuh tertekan penguatan yen dan kebijakan imigrasi AS

id

indeks nikkei-225, bursa tokyo

Tokyo (ANTARA News) - Bursa saham Tokyo berakhir jatuh pada Selasa, karena penurunan saham-saham AS, penguatan yen dan kekhawatiran atas perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump tentang larangan masuknya warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim.Indeks Nikkei-225 di Bursa Efek Tokyo turun 327,51 poin atau 1,69 persen dari penutupan Senin (30/1) menjadi berakhir di 19.041,34 poin, sementara indeks Topix dari seluruh saham papan utama merosot 22,10 poin atau 1,43 persen menjadi 1.521,67 poin.Volume perdagangan di papan utama mencapai 1.997,46 juta saham, naik dari sehari sebelumnya 1.532,74 juta saham, dengan saham-saham yang menurun melampaui yang maju, 1.518 saham terhadap 396 saham.Saham-saham yang mengalami penurunan pada penutupan perdagangan terutama besi dan baja, transportasi laut serta perbankan, dengan nilai transaksi mencapai 2.486 miliar yen (21,89 miliar dolar AS), demikian Xinhua melaporkan.(A026)

Editor: Suryanto