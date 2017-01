Jade Coffee, tempat ngopi baru di kawasan Kemayoran

id

Jakarta (ANTARA News) - Mengusung nuansaminimalis, Jade Coffee Lounge menawarkan berbagai menu olahan kopi bagi mereka yang berkesempatan melancong di kawasan Kemayoran. Sejumlah menu olahan kopi pada umumnya seperti ice, blended dan hot dengan berbagai macam pilihan seperti coffee, latte atau original & flavour tea tersedia di kedai kopi yang terletak di lobi Western Plus Kemayoran Hotel itu."Kami buka 27 Januari lalu, dengan mengusung konsepdan, konsumen order lalu dipanggil saat pesanannya siap," ujar Food & Beverages Manager Best Western Plus Kemayoran Hotel, Heru Halim di Jakarta, Selasa.Dia mengatakan avocado coffee, oreo ice blended dan Green Tea Latte, kemudian roti seperti Almond Croissant, Oreo Cheese Cake dan opera menjadi menu favorit di kedai kopi seluas 6X9 m2 itu."Target konsumen kami semua usia, makanya ada menu beverages yang rata-rata anak kecil suka seperti Oreo Ice Blended, lalu menu-menu latte banyak remaja suka, sementara dewasa muda dan lebih tua biasanya menyukai hot coffee," kata Heru.Sekalipun hanya mampu menampung sekitar 35-an pengunjung, Jade Coffee berusaha memanjakan konsumennya lewat fasilitas WiFi dan musik."Fasilitas untuk menunjang pelayanan kami sediakan WiFi, musik untuk 20-30 orang pengunjung di area dalam, dan sekitar 9 orang untuk area luar (smoking area)," tutur dia.Soal harga, Heru mengungkapkan, berada pada kisaran Rp20-42 ribu per menunya. Salah seorang pengunjung, Wina (25) mengungkapkan, Jade Coffee belum menghadirkan menu olahan kopi yang menjadi ciri khasnya. Sementara untuk cake, sambung dia, White Cake Lady misalnya menyuguhkan rasa manis yang pas dan lembut."Belum ada ciri khas yang menyaingi coffee shop lainnya di area sini (Kemayoran). Untuk cake misalnya White Cake Lady, tampilannya cukup memikat dengan rasa manis yang pas dan lembut," kata dia kepada ANTARA News dalam kesempatan yang sama.Tania, Commis II Pastry Best Western Plus Kemayoran Hotel mengatakan White Lady Cake merupakan versi feminin Blackforest, yang diberi taburan seperti Red Velvet di bagian atasnya."White Lake Cake, menggunakan taburan Red seperti Velvet di bagian atasnya, bisa dibilang ini versi perempuan Blackforest," kata dia.

Editor: Ida Nurcahyani