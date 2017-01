Produk UKM Indonesia akan dipamerkan di New York

id

ukm, ukm indonesia, pameran, new york, hermawan kartajaya

Jakarta (ANTARA News) - Produk kerajinan dari UKM terpilih Indonesia akan dipamerkan dan dipromosikan dalam ajang New York Now 2017 di Amerika Serikat (AS) pada Agustus 2017."Ini adalah kesempatan bagus bagi UKM Indonesia untuk melakukan penetrasi pasar di Amerika Serikat," ujar Presiden International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Hermawan Kartajaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Hermawan menjelaskan, pihaknya siap mendukung acara yang digelar dan diinisiasi oleh Konsulat Jenderal RI New York City (NYC) tersebut.KJRI NYC rencananya akan menggandeng Konsultan produk Kerajinan AS, Jeniffer Isaacson, untuk mengadakan workshop dan kurasi produk kerajinan UKM di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya."Tujuannya menyeleksi produk dan perusahaan UKM yang siap untuk dipromosikan pada Pameran New York Now pada Agustus 2017," kata Hermawan.Menurut Hermawan yang juga staf ahli Menkop dan UKM, Jennifer mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perdagangan ritel di AS dan lebih dari 25 tahun bekerja sama dengan beberapa pengrajin dari Indonesia."Tentunya pengalaman dan pengetahuannya itu siap dibagikan pada acara tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan sekaligus daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar AS," katanya.Hermawan mengatakan, pada 2016 Kementerian Koperasi dan UKM bersama Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif), Kementerian Perdagangan, serta KJRI NYC menjadi sponsor bagi sekitar 20 perusahaan UKM untuk berpartisipasi pada New York Now 2016."Diharapkan jumlah peserta pada tahun ini bisa lebih meningkat," tambahnya.Lebih lanjut Hermawan mengatakan, selain memberdayakan para pengusaha UKM di tanah air, KJRI juga memfasilitasi workshop Start Up bisnis bagi masyarakat Indonesia di NYC."Banyak pengusaha UKM Indonesia di Wilayah Kerja KJRI NYC termasuk Philadelphia telah memanfaatkan fasilitas ini," katanya.Hermawan menambahkan, ICSB Indonesia siap mendukung upaya KJRI NYC pada 2107 agar upaya pemasaran UKM Indonesia di Amerika bisa efektif dan produktif.

Editor: Tasrief Tarmizi