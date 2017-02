Daft Punk, The Weeknd, Alicia Keys akan tampil di Grammy

id

Alicia Keys, Daft Punk, The Weeknd, Grammy, Grammy Awards.

Jakarta (ANTARA News) - The Weeknd dan Daft Punk menambah barisan bintang yang akan tampil di Grammy Awards 2017. Daftar tersebut juga dilengkapi dengan kolaborasi bintang R&B Alicia Keys dengan pendatang baru Maren Morris.The Recording Academy juga mengumumkan bahwa penyanyi-rapper-musisi Anderson Paak untuk bergabung dengan veteran hip-hop A Tribe Called Quext dan legenda rock Dave Grohl di atas panggung dalam acara yang akan berlangsung 12 Februari di Staples Center, Los Angeles, itu.Grohl, vokalis Foo Fighters dan Nirvana telah mengumpulkan 15 Grammy sepanjang karir mereka. Keys juga memiliki 15 Grammy. Daft Punk dan The Weeknd yang berkolaborasi dalam "I Feel It Coming" telah mendapat delapan Grammy (enam untuk Daft Punk, dua untuk The Weeknd).Mereka akan bergabung dengan penampil yang telah diumumkan sebelumnya antara lain Adele, John Legend, Metallica, Carrie Underwood, Bruno Mars dan Keith Urban pada malam ajang penghargaan tersebut.Pembawa acara "The Late Late Show" James Corden akan memandu acara tahunan Gramy Awards ke-59, yang diproduksi oleh AEG Ehrlich Ventures untuk The Recording Academy dan akan tayang secara langsung di jaringan televisi CBS.Nominasi tahun ini dipimpin oleh Beyonce dengan sembilan nominasi, sementara Drake, Rihanna dan Kanye West masing-masing mengantongi delapan nominasi, demikian Billboard.com.

Editor: B Kunto Wibisono