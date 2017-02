Adam Levine akan terima bintang di Hollywood Walk of Fame

id

Adam Levine, Hollywood Walk of Fame, Walk of Fame

Jakarta (ANTARA News) - Adam Levine akan mendapat penghormatan bintang di Hollywood Walk of Fame.Vokalis Maroon 5 dan pelatih The Voice itu akan menerima Walk of Fame ke-2.601 pada 10 Februari mendatang dengan acara yang akan dihadiri oleh temannya dalam The Voice Blake Shelton dan legenda rock Sammy Hagar. Keduanya akan memberi pidato dalam acara tersebut."Penggemar Adam Levine telah dengan sabar menunggu datangnya hari ini," kata produser Walk of Fame Ana Martinez dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Billboard.com."Fans dari seluruh dunia terus menerus menanyakan kepada kami, "Kapan? Kapan?", saat ini waktunya, dan kami mengundang seluruh fans Adam untuk bergabung bersama kami dan menikmati "Moves like Jager!" Levine dan mendengar suaranya," sambung dia.Meskipun Levine dikenal secara personal setelah 12 musim The Voice, dia akan mendapat penghormatan dalam kategori Recording (rekaman) di mana dia pertama kali mencatatkan namanya sebagai penyanyi dan penulis lagu dalam grup band Maroon 5.Acara Hall of Fame untuk Levine akan dimulai pada pukul 11.30 waktu setempat, bertempat di Hollywood Blvd. di Los Angeles, dan akan disiarkan secara langsung dan eksklusif di www.walkoffame.com.

Editor: B Kunto Wibisono