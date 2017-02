Lezatnya nasi goreng gila berkuah

id

wilshire, kuliner, nasi goreng

Jakarta (ANTARA News) - Dari namanya, nasi goreng hanya dimasak dengan cara digoreng dengan minyak. Pastinya tanpa kuah. Tapi prinsip itu diobrak-abrik dalam hidangan Insane Fried Rice yang jadi menu baru restoran Wilshire di Senopati, Jakarta.Insane Fried Rice adalah modifikasi nasi goreng yang disajikan dengan gaya kwetiau siram. Nasi dimasak dengan sedikit minyak dan api besar dengan bumbu nasi goreng yang sudah ditambah saus tomat agar warnanya menjadi merah.Kemudian, nasi goreng gila ini disiram dengan kuah kaldu sayuran isi tiga butir telur, ayam, bakso, sosis, tomat dan buncis. Perpaduan kuah dan nasi goreng terasa harmonis. Nasi goreng gila berkuah ini rasanya jadi serupa seperti mie tek tek dalam bentuk nasi.Nasi goreng ini disajikan dalam porsi besar yang bisa dinikmati 2-3 orang."Kami ingin menunjukkan dan menyuguhkan Wilshire yang sesungguhnya di Jakarta dengan membuat beberapa hidangan fusion," kata General Manager of Wilshire, Cla Lisca.Wilshire Boulevard yang jadi inspirasi restoran ini adalah sebuah jalan di Los Angeles yang jadi simbol perpaduan budaya.Selain nasi goreng gila, restoran ini juga menghadirkan Pepper Beef Sirloin Sandwich yang terdiri dari roti sandwich Foccacia, sirloin, jamur tumis, keju Jack Monterey, bawang bombay goreng dan mesclun salad dengan keripik.Ada pula Chicken Tortilla Soup, sup ayam berisi jagung tortila, bawang merah, alpukat iris, ketumbar, jeruk nipis dan krim asam.Nuansa serupa ada di menu Grilled BBQ Chicken Tacos berisi guacamole, keju Jack Monterey, bawang merah dan daun ketumbar.Pencinta petai bisa menikmati Spicy Chicken Petai Papardelle, pasta dengan rempah-rempah Indonesia, terong dan petai.Ingin makan daging? Ada Thai Coconut Roasted Pork Ribs. Iga babi panggang ini dihidangkan dengan bumbu Thailand saus pla prik nahm dan santan kelapa.Restoran ini juga menggabungkan saus markisa segar dengan lembutnya ikan dori dalam Pan Seared Dory Infused with Passionfruit. Saus markisa berpadu dengan bumbu dari jahe, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, paprika merah dan cabai.Bukan hanya saus markisa yang menambah citarasa manis dari ikan, Anda juga bisa menggigit buah markisa segar yang ditaburkan di atasnya. Ikan dori saus markisa ini disajikan lengkap dengan kentang goreng yang dipotong dadu.Sebagai penutup, Anda bisa memanjakan lidah dengan Chocolate Dream yang terdiri dari ganache dark chocolate, es krim vanila, cincangan kacang mete berbalut karamel yang membuat makanan ini terasa lembut sekaligus renyah.Pada Februari, Wilshire juga menambah daftar koktail dan moktail ke dalam daftar menu.

Editor: Ida Nurcahyani