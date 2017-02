Enam buku ini jadi laris setelah Donald Trump terpilih

id

Jakarta (ANTARA News) - Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat membuat orang bertanya-tanya dan kemudian mencari buku-buku yang bisa menjelaskan atau mengaitkan apa yang sedang terjadi.





Berikut enam buku yang menawarkan analisis atau fiksi, yang penjualannya melonjak di situs belanja Amazon sejak pemilihan umum AS, seperti dilansir laman time.com.





1. 1984





Novel karya George Orwell ini mengangkat tema distopia atau seputar gambaran masa depan yang lebih buruk dan suram dari pada masa sekarang. Buku ini menjadi yang terlaris di Amazon setelah Trump terpilih.





2. Hillbilly Elegy





Para pemilih yang bingung bagaimana Trump berhasil menentang kemungkinan dan meraih kemenangan di beberapa negara kunci. Trump juga menang meskipun kalah jumlah perolehan suara, dan membuat orang ingin mendalami buku karangan J.D. Vance ini.





Hillbilly Elegy; A Memoir of a Family and Culture in Crisis, memberikan wawasan tentang budaya pekerja kulit putih yang merasa ditinggalkan.





3. It Can't Happen Here





Bayangkan jika Franklin Delano Rosevelt kalah dalam pemilihan umum dari calon "populis" yang menyalakan ketakutan atas kesejahteraan, kejahatan dan kebusukan moral. Itulah premis untuk novel klasik Sinclair Lewis, yang membayangkan presiden otokratis pembawa fasisme ke Amerika.





4. The Origins of Totalitariasm





Dalam karya sosiologis klasiknya, Hannah Arendt meneliti bagaimana kondisi sejarah mulai abad ke-19 yang mengarah kepada kemunculan Adolf Hitler dan Joseph Stalin. Saat politik mereka berdua muncul pada permukaan berbeda, Hannah Arendt menunjukkan, Nazisme dan Stalinisme merupakan dua manifestasi dari kekuatan yang sama.





5. The Handmaid's Tale





Karya modern klasik Margaret Atwood tentang sebuah dunia di mana wanita dihargai secara eksklusif untuk kemampuan reproduksinya. Trump baru saja menandatangani tindakan eksekutif untuk menahan dana federal dari kelompok yang memberikan informasi tentang aborsi di luar negeri.





6. March Trilogy





Memoar grafis John Lewis yang memenangkan penghargaan tentang perjuangan Hak Sipil telah menggelitik minat para pembaca saat anggota kongres memutuskan untuk memboikot pelantikan dan menyebut kepemimpinan Trump tidak sah.

Penerjemah: Try Reza Essra

Editor: Monalisa