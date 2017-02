Indeks Hang Seng Hong Kong turun setelah libur panjang Imlek

id

indeks hang seng, bursa hong kong

Hong Kong (ANTARA News) - Bursa saham Hong Kong berakhir lebih rendah pada Rabu, karena para pedagang kembali dari liburan panjang dan terjebak kerugian di pasar luar negeri di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai kebijakan Presiden AS Donald Trump.Indeks acuan Hang Seng memangkas kerugian awal menjadi ditutup turun 0,18 persen pada 23.318,39 poin di hari pertamaperdagangan sejak Jumat (27/1). Sementara itu, China Enterprises Index turun 0,48 persen menjadi 9.756,61 poin.Pasar ekuitas di seluruh wilayah melemah karena para investor cemas atas sikap proteksionis Trump dan pembatasan imigrasi. Tekanan dari pernyataan-pernyataan Trump sebagian diimbangi oleh data manufaktur kuat dari Tiongkok.Sektor manufaktur Tiongkok tumbuh sedikit lebih cepat dari yang diharapkan pada Januari, karena ekonomi terbesar kedua di dunia itu terus mendapatkan keuntungan dari rekor pinjaman perbankan dan ledakan konstruksi.Perusahaan konsumen bahan pokok Want Want China Holdings Ltd, yang naik 11,6 persen pekan lalu, memimpin penurunan dalam indeks utama jatuh 3,1 persen. PetroChina Co Ltd dan Kunlun Energy Co Ltd turun 1,5 persen.Saham-saham "gaming" Macau jatuh, setelah pusat kasino terbesar di dunia itu mencatat kenaikan lebih lambat dari yang diharapkan 3,1 persen dalam pendapatan perjudian pada Januari.SJM Holdings Ltd dan Galaxy Entertainment Group Ltd memimpin penurunan, jatuh 2,7 persen. Sands China Ltd turun 2,2 persen. Wynn Macau Ltd dan MGM China Holdings Ltd turun lebih dari satu persen.Pasar Tiongkok ditutup untuk liburan Tahun Baru Imlek dan akan melanjutkan perdagangan pada Jumat (3/2), demikian Reuters melaporkan.(A026/A011)

Editor: Suryanto