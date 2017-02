Rupiah Kamis pagi melemah ke posisi Rp13.374

id

kurs rupiah, dolar as, bank sentral as, federal reserve

Petugas menghitung uang dolar AS di Kantor Cabang BNI Melawai, Jakarta, Selasa (15/9). Nilai tukar rupiah terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjelang Federal Open Market Committee (FOMC), Selasa (15/9) menyentuh level Rp 14.408 per dolar AS atau melemah 0,52 persen dibandingkan hari sebelumnya Rp 14.333 per dolar AS. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Jakarta (ANTARA News) - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Kamis pagi bergerak melemah tipis sebesar enam poin menjadi Rp13.374, dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.368 per dolar AS."Dolar AS naik tipis di tengah optimisme dari pidato Ketua The Fed Janet Yellen yang masih membuka peluang kenaikan suku bnga acuannya di masa depan," kata ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta, Kamis.Ia menambahkan bahwa kenaikan dolar AS juga terbantu oleh data ISM manufacturing di Amerika Serikat yang naik ke 56 pada Januari 2017 dari 54,5 pada periode sebelumnya.Di sisi lain, lanjut dia, inflasi Januari 2017 yang naik melebihi estimasi turut menahan laju rupiah, apalagi kondisi dolar AS di pasar global cenderung mengalami penguatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi Januari 2017 mencapai 0,97 persen, dan tingkat inflasi tahun ke tahun (year on year) sebesar 3,49 persen.Kendati demikian, ia mengatakan bahwa laju dolar AS relatif masih terbatas menyusul adanya potensi intervensi dari pemerintah Amerika Serikat untuk memanipulasi kurs.Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menambahkan bahwa laju mata uang rupiah mengalami pelemahan seiring dengan sebagian pelaku pasar uang yang memanfaatkan untuk aksi ambil untung mengingat mata uang domestik telah mengalami penguatan terhadap dolar AS dalam beberapa hari terakhir ini."Namun demikian, tetap kami harapkan agar pelemahan tersebut dapat lebih terbatas agar tidak membentuk tren pelemahan lebih dalam," katanya.

Editor: AA Ariwibowo