Leonardo DiCaprio akan jadi salah satu presenter Oscar

Jakarta (ANTARA News) - Academy Awards biasanya menampilkan pemenang Oscar sebelumnya sebagai presenter, dan tampaknya Academy Awards 2017 akan melanjutkan tradisi ini.Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance dan Alicia Vikander bersiap menghadiri Academy Awards tahun ini.DiCaprio memenangkan aktor terbaik Oscar tahun lalu untuk perannya dalam "The Revenant" setelah empat kali masuk dalam kategori tersebut.Larson memenangkan aktris terbaik untuk perannya daam "Room" dan telah mengumumkan kategori aktor terbaik di Golden Globe dan SAG Awards tahun ini.DiCaprio juga mengumumkan kategori aktris terbaik untuk film drama di Golden Globe tahun ini.Rylance memenangkan aktor pendukung terbaik untuk perannya di "Bridge of Spies", dan Vikander memenangkan aktris pendukung terbaik untuk perannya "The Danish Girl."Nominasi tahun ini dinilai lebih beragam dibanding dua tahun belakangan.Acara Oscar ke-89 tersebut akan diselenggarakan oleh Jimmy Kimmel, dan akan disiarkan secara langsung oleh ABC dari Dolby Theatre di Hollywood & Haighland Center pada 26 Februari pukul 7 malam waktu setempat, demikian The Hollywood Reporter.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Suryanto