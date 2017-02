PM Jepang akan temui pimpinan Toyota sebelum "hadapi" Trump

id

toyota, PM jepang, trump,

Tokyo (ANTARA News) - Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe, mengatakan akan bertemu pucuk pimpinan Toyota Motor Corp pada Jumat besok sebelum pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pekan depan.Trump mengkritik rendahnya jumlah mobil AS yang dijual di Jepang dan menuntut agar lebih banyak mobil yang terjual di AS dibuat secara lokal di Amerika Serikat.Abe, yang berbicara di parlemen pada hari Kamis, mengatakan pertemuan dengan bos Toyota sudah direncanakan sejak bulan lalu. Ada spekulasi pertemuan antara Abe dan pimpinan Toyota guna membicarakan hal yang akan disampaikan kepada Donald Trump.Pertemuan itu berisiko tinggi karena industri otomotif Jepang kuat secara politik sebagai penyumbang utama ekspor dan pertumbuhan ekonomi.Jika Trump mengekang ekspor mobil Jepang, baik dari Jepang atau dari pabrik pabrikan mobil Jepang di Meksiko, hal itu akan memperlambat ekonomi Jepang."Saya tidak tiba-tiba memanggil pimpinan Toyota (karena kritik AS )," kata Abe dilansir dari Reuters, Kamis."Pertemuan ini direncanakan bulan lalu. Saya tidak bisa mengatakan apa yang harus dilakukan perusahaan swasta. Negara AS berpikir dengan cara yang sama," katanya.Beberapa pembuat kebijakan Jepang mencemaskan Trump akan mempertimbangkan batasan impor mobil Jepang, yang membuat sekitar 75 persen dari surplus perdagangan Jepang dengan Amerika Serikat.(Baca: Bos Toyota minta Trump pertimbangkan Jepang di AS Toyota harus dipertimbangkan sebagai produsen mobil AS karena sudah membuat mobil di pabrik Amerika Serikat, kata Presiden Akio Toyoda mengatakan pada hari Kamis. Toyoda juga mengatakan kepada wartawan bahwa pertemuannya dengan Abe belum dikonfirmasi.Pemerintah Jepang ingin menunjukkan kepada Trump bahwa perusahaan mereka siap menciptakan lapangan kerja di AS, menurut sebuah dokumen yang isinya terungkap Reuters.Abe akan mengunjungi Washington pada 10 Februari untuk sebuah pembicaraan dengan Trump. Jepang juga mempertimbangkan meningkatnya impor minyak atau gas dari AS untuk meringankan kekhawatiran AS tentang defisit perdagangan.

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Ida Nurcahyani