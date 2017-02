Kim Kardashian diwawancarai hakim Prancis atas kasus perampokan

id

Kim Kardashian

Jakarta (ANTARA News) - Hakim Prancis yang bertangung jawab atas penyelidikan perampokan bersenjata yang dialami Kim Kardashian tahun lalu di Paris berada di New York untuk mewawancarai bintang serial televisi AS tersebut.Hakim bertemu Kardashian untuk menunjukkan foto yang diduga pelaku dari kasus pencurian tersebut, dan mengkonfirmasi identitas mereka.Situs selebriti AS TMZ melaporkan bahwa hakim tersebut berada di New York untuk mengambil kesaksian Kardashian.Pada 3 Oktober dini hari, pencuri mengenakan(penutup wajah yang umumnya digunakan pada saat bermain ski diatas salju) dan jaket polisi palsu menyusup tempat tinggal di pusat kota Paris di mana Kardashian, yang menikah dengan bintang rap AS Kanye West, sedang tidur.Mereka mengikat Kadarshian di bawah todongan senjata sebelum melepaskannya dan lari dengan sepeda setelah membawa lari cincin pertunangan dan perhiasannya yang bernilai 9 juta Euro (9,67 juta dolar AS), menurut pihak berwenang pada saat itu.Jaksa Paris telah menempatkan 10 orang atas dugaan keterlibatan mereka dalam perampokan tersebut, demikian Reuters.(Baca juga: Sopir Kardashian ditangkap karena terlibat pencurian perhiasan di Prancis

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Ida Nurcahyani