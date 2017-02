PSM tidak masalah dengan kewajiban mainkan U-23

id

psm makassar, pemain u-23, piala presiden 2017

Makassar (ANTARA News) - PSM Makassar menyatakan tidak masalah dengan aturan yang mewajibkan setiap klub memainkan pemain U-23 pada saat tampil di turnamen Piala Presiden 2017.Media Officer PSM, Andi Widya Syadzwina di Makassar, Kamis, menyatakan tim Juku Eja memiliki banyak pemain muda potensial dan sudah menjadi andalan Pelatih Robert Rene Alberts dalam beberapa laga di Indonesia Soccer Chamionship (ISC) 2016."Kami sudah putuskan untuk tampil di Piala Presiden dan bersedia memenuhi regulasi yang diatur terkait pelaksanaan Piala Presiden 2017," katanya.Dari 27 pemain yang sudah berada di skuat PSM saat ini memang terdapat beberapa nama pemain yang usianya masih begitu muda di antaranya penjaga gawang Syaiful, Wasyiat Hasbullah, Reva Adi Utama, Muh Arfah, hingga Andri Faisal Amru.Para pemain muda tersebut juga memiliki pengalaman tampil penuh selama 90 menit seperti Wasyiat dan Syaiful yang memang menjadi andalan tim kebanggaan masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan sejak manajemen menunjuk Pelatih Robert Rene Alberts menggantikan Luciano Leandro di ISC 2016.Dengan demikian, aturan PSSI yang mengharuskan memainkan pemain U-23 sedikitnya 45 menit per laga di Piala Presiden 2017 tidak berpengaruh bagi kekuatan PSM Makassar.PSM Makassar sendiri baru saja menyelesaikan agenda pemusatan latihan di Bali sejak 23 Januari 2017. Tim kebanggaan masyarakat Makassar itu sesuai rencana akan kembali ke Makassar pada hari ini untuk persiapan lanjutan.Selama pemusatan latihan, tim Juku Eja telah melaksanakan dua agenda uji coba yakni menghadapi tim lokal Bali Mitra Badung dan Bali All Star.Untuk dua ujicoba itu, seluruhnya berhasil dimenangkan tim PSM Makassar dengan skor telak dengan mengalahkan Mitra Badung dengan skor 8-0 dan Bali All Star dengan skor 7-1.Pelatih Kepala PSM, Robert Rene Alberts usai laga, menyatakan cukup puas atas hasil yang diraih anak asuhnya."Pemain terlihat sangat menikmati pertandingan. Saya senang Hamka dan Steven bermain sangat baik sekali" Saya berharap semoga para pemain dapat terus menjaga kekompakan dan atmosfer pertandingan seperti ini," katanya.

Editor: Suryanto