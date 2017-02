Twice siap luncurkan album baru akhir Februari ini

id

Girl band TWICE (Twitter/@JYPETWICE)

Seoul (ANTARA News) - Girl band asal Korea Selatan, Twice akan meluncurkan album terbarunya pada 20 Februari ini, menurut SNS yang dipublikasikan agensi mereka.Kendati begitu, tidak ada informasi tambahan yang diberikan menyoal comeback-nya ketujuh personel, yakni Jeongyeon, Dahyun, Mina, Sana, Nayeon, Momo, Jihyo, Chaeyoung dan Tzuyu itu.Pihak JYP Entertainment, agensi Twice pernah mengungkapkan bahwa album baru itu merupakan versi pengemasan ulang dari TWICEcoaster:LANE1 yang ditambah lagu baru.Sebelum meluncurkan album terbaru, grup berisi sembilan anggota ini akan menggelar konser individual pertama berjudul TWICE Land-The Opening pada 17-19 Februari di SK Olympic Handball Gymnasium di Olympic Park, Seoul.Twice sendiri terakhir kali meluncurkan albumnya, TWICEcoaster: Lane 1," pada 23 Oktober lalu.Sementara itu lagu "TT" mereka kini telah ditonton lebih dari 125 juta orang pada halaman YouTube resmi mereka. Demikian seperti dilansir Korean Times.

Penerjemah: Lia Wanadriani Santosa

Editor: Unggul Tri Ratomo