Pasar saham Australia dibuka datar

Sydney (ANTARA News) - Pasar saham Australia tetap datar pada pembukaan perdagangan Jumat, setelah kinerja saham-saham di Wall Street kurang bagus.Pada pukul 10.12 waktu setempat, indeks acuan S&P/ASX200 naik empat poin atau 0,13 persen menjadi berada di 5.652,7 poin, sedangkan All Ordinaries bertambah 8,3 poin atau 0,15 persen diperdagangkan di 5.704,7 poin.Kepala analis pasar IG, Chris Weston, mengatakan kepada para investor dalam catatannya untuk ASX duduk di 5.653 dan memperkirakan hari ini perdagangan akan "melepas semua kerja yang baik minggu lalu."Weston sedikit yakin tentang minggu depan, dan mengatakan meskipun Presiden AS Donald Trump tetap dalam sorotan pasar, laba Australia mungkin cenderung mulai ke depan."Minggu depan aliran data ekonomi menyala ... laba Aussie mulai meningkatkan, dengan beberapa nama besar di RIO dan TCL akan melaporkan keuangannya," kata Weston.Bank-bank lebih rendah pada Jumat pagi, dengan Commonwealth Bank of Australia kehilangan 0,01 persen, National Australia Bank juga turun 0,2 persen, ANZ merosot 0,17 persen, sementara Westpac naik tipis 0,06 persen.Para penambang bervariasi, dengan BHP Billiton turun 0,15 persen, Newcrest Metals naik 2,17 persen, sementara Rio Tinto maju 0,22 persen.Oil Search sedikit menguat 0,14 persen, Woodside Petroleum naik 0,66 persen, dan Santos jatuh satu persen.Woolworths menguat 0,8 persen, sementara saingan utamanya Wesfarmers turun 0,54 persen.Maskapai penerbangan Qantas turun 1,2 persen, sedangkan raksasa telekomunikasi Telstra turun 0,79 persen.

Editor: AA Ariwibowo