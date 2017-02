Jelang Derby London, lima laga emosional Chelsea vs Arsenal

id

liga inggris, chelsea vs arsenal, chelsea, arsenal

Jakarta (ANTARA News) - Chelsea, pemuncak klasemen sementara Liga Utama Inggris, akan menghadapi lawan berat sesama tim kota London, Arsenal, pada lanjutan kompetisi liga pekan ke-24, Sabtu (4/2).Chelsea aman di pucuk klasemen dengan keunggulan sembilan poin dari tim peringkat kedua Tottenham Hotspur danyang menempati peringkat ketiga dengan sama-sama mengumpulkan 47 poin.Laga antaramelawan Arsenal tak sebatas duel tim raksasa Kota London, namun diwarnai drama sepak bola yang kerap terjadi saat kedua tim bertemu di berbagai ajang. Selain itu, laga ini akan sarat adu taktik dua peracik strategi.Antonio Conte yang menukangi Eden Hazard dan rekan-rekan pada awal musim 2016 berhasil mengubah wajahmenjadi tim yang lebih fleksibel dalam menyerang dan bertahan berkat penerapan formasi 3-4-3, meninggalkan skema 4-2-3-1 yang diterapkan semasa dilatih Jose Mourinho.Di sisi lain, Arsene Wenger sudah menukangi Arsenal sejak 1996 sehingga memahami betul bagaimana atmosfer pertandingan pada laga akbar seperti Derby London.Sebelum menyaksikan pertandingan Sabtu besok, berikut beberapa laga emosional antara Chelsea vs Arsenal dilansir dari Reuters:(Liga Utama Inggris, Oktober 1999)Penyerang Nigeria, Nwankwo Kanu, tampil luar biasa dengan torehan tiga gol dalam waktu 15 menit untuk membungkam Chelsea yang lebih dahulu unggul 2-0 lewat gol sundulan Tore Andre Flo dan Petrescu.Arsenal yang saat itu tidak diperkuat Patrick Vieira justru tampil baik menjelang akhir babak kedua lewat gol Kanu pada menit 75, 83 dan 90.(Liga Champions, April 2004)Arsenal difavoritkan saat menjamu Chelsea pada leg kedua perempat final Liga Champions 2004 berkat hasil seri 1-1 di kandang Chelsea. The Gunners bahkan memimpin 1-0 berkat gol Jose Antonio Reyes pada babak pertama.Namun Arsenal harus tersisih secara menyakitkan setelah Chelsea membalikkan keadaan menjadi 1-2 lewat gol Frank Lampard dan bek kiri Wayne Bridge yang overlap untuk menaklukkan kiper Jens Lehmann.(final Piala Liga, Februari 2007)Didier Drogba, pencetak gol terbanyak laga derby Chelsea-Arsenal dengan catatan 13 gol, mencetak dua gol di final Piala Liga yang dimenangi Chelsea dengan skor 2-1.Laga itu berlangsung keras dengan dikeluarkannya tiga kartu merah, dua untuk pemain Arsenal yaitu Adebayor dan Toure, serta satu untuk gelandang bertahan Chelsea John Obi Mikel.Awalnya Arsenal unggul 1-0 lewat gol Theo Walcott di menit ke-12. Namun penampilan apik Drogba dibantu Arjen Robben membuat The Blues membawa pulang Piala Liga.(Liga Utama Inggris, Oktober 2011)Arsenal mencuri kemenangan 5-3 dari kandang Chelsea berkat hattrick yang dicetak Robin van Persie.Chelsea sebenarnya mampu unggul 2-1 pada babak pertama melalui gol Frank Lampard dan John Terry, sebelum Van Persie mencetak satu gol pada menit 36.Pada babak kedua, gol dari Andre Santos dan Walcott membawa Arsenal berbalik unggul 3-2. Namun skor berubah 3-3 setelah Juan Mata mencetak gol untuk London Biru pada menit 80. Van Persie akhirnya tampil sebagai pahlawan The Gunners lewat dua gol yang dicetak pada menit 85 dan 90.(Liga Utama Inggris, Maret 2014)Chelsea memberikan kekalahan paling menyakitkan untuk Arsenal dan pelatih Arsene Wenger pada saat itu genap 1.000 laga menukangi Tim Meriam London sejak 1996.Hanya dalam 17 menit, Chelsea membombardir gawang Szczesny dengan skor 3-0 lewat sontekan Samuel Eto'o, Andre Schurrle dan penalti Eden Hazard. Arsenal kian terpuruk setelah bek Kieran Gibbs diusir wasit akibat menyentuh bola di kotak penalti.Pemain Brasil yang kini bermain di Liga Super China, Oscar, kemudian mencetak dua gol dan satu sontekan Mohamed Salah menggenapkan kemenangan 6-0 untuk Chelsea.

Editor: Fitri Supratiwi