Marvel Studio mulai produksi "Black Panther"

Jakarta (ANTARA News) - Marvel Studios mengumumkan telah memulai pembuatan film “Black Panther” yang dibintangi sederet bintang Hollywood papan atas diantaranya Chadwick Boseman, Michael B. Jordan dan Lupita Nyong’o.Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA News, Jumat, Marvel Entertainment menyebutkan bahwa Ryan Coogler mengarahkan film "Black Panther" yang diangkat dari scenario yang ditulis bersama dengan Joe Robert Cole.Film yang akan segera tayang di Amerika Serikat pada 16 Februari 2018 tersebut mengambil Atlanta dan Korea Selatan sebagai lokasi syuting.Film "Black Panther" akan mengikuti cerita T’Challa setelah peristiwa yang terjadi pada "Captain America: Civil War", dimana dia kembali ke negara asalnya, Wakanda, yang merupakan negara di benua Afrika yang terisolasi namun memiliki perkembangan teknologi yang sangat maju, dan mengambil haknya sebagai raja.Adapun saat musuh lama muncul kembali, kedudukan T’Challa sebagai raja dan sebagai Black Panther kian diuji ketika dia masuk ke dalam konflik yang beresiko bagi Wakanda dan dunia.Disadur dari karakter komik Marvel yang muncul untuk pertama kalinya di "Fantastic Four Vol. 1 Edisi 52" pada 1966, "Black Panther" kini bergabung dengan Marvel Studio sebagai bagian dari komitmen fase ke-3 Marvel Cinematic Universe dalam mengenalkan super hero baru kepada penonton dan melanjutkan petualangan favorit penggemar yang dituangkan selama empat tahun dalam sembilan buah film.Pada 2016, Marvel Studios kembali hadir dengan film "Captain America: Civil War". Studio tersebut menutup tahun dengan film super hero "Doctor Strange" yang dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor dan Rachel McAdams."Captain America: Civil War" dan "Doctor Strange" tercatat menduduki peringkat pertama dalam penayangan pembukaan pertama kemenangan Box Office domestik yang telah memecahkan rekor 14 film berturut-turut.Beberapa film Marvel Studio yang akan dirilis antara lain "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (5 Mei 2017), "Spider-Man: Homecoming" (7Juli 2017), "Thor: Ragnarok" (3 November 2017) dan "Avengers: Infinity War" (4 Mei 2018).

