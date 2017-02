Selena Gomez bocorkan lagu baru

id

Selena Gomez, kygo

Jakarta (ANTARA News) - Selena Gomez membocorkan lagu barunya di Instagram, membuat penggemar penasaran.Bintang pop tersebut mengunggah video hitam putih di Instagram Stories menampilkan close up wajahnya sambil bernyanyi dengan lagu barunya yang tengah diputar.Billboard.com memperkirakan lagu tersebut merupakan lagu baru yang berjudul "It Ain't Me", yang terdaftar dalam organisasi perlindungan hak cipta musisi Amerika, American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) pada awal minggu ini, yang menampilkan DJ, produser dan musisi Kygo sebagai penulis lagu.Hal itu seperti dibenarkan oleh Gomez. Dia mengunggah sebuah foto dengan menandai akun Kygo (@kygomusic) di dalamnya.http://www.billboard.com/articles/columns/pop/7677987/selena-gomez-teases-new-music-instagram-kygo-----------------------------------------------------------------------------Selena Gomez Teases New Music on Instagram -- Is This Her Kygo Collaboration?Selena Gomez teased new music on Instagram on Friday (Feb. 3), exciting fans for what's to come.The pop star posted black and white clips to Instagram Stories showing close ups on her face, while singing along to a new song.Fans are suspecting the unknown track is a new song called "It Ain't Me" that was registered with ASCAP earlier this week, featuring Kygo as a co-writer.Gomez also followed up her story by posting a photo that tags Kygo. From what's been teased, it sounds like production does share Kygo's tropical house vibes, so it's hardly a stretch to think this is the song.

