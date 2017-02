Hari Tumpak Landep, jasa cuci motor kebanjiran order

id

hari tumpek landep

Denpasar (ANTARA News) - Sejumlah tempat yang menawarkan jasa cuci motor dan mobil di Denpasar, Bali, mengaku kebanjiran order saat Hari Tumpek Landep yang berlangsung di Pulau Dewata."Saat Tumpek Landep ini order untuk cuci motor sangat ramai hingga tiga kali lipat, dibandingkan hari biasanya," kata Krisna pemilik jasa cuci motor Merta Sari Motor di Denpasar, Sabtu.Ia mengatakan, saat ini menerima order mencuci motor hingga 35 unit kendaraan, dibandingkan hari biasanya yang hanya mendapat tujuh hingga sepuluh pelanggan per harinya.Meskipun banyak menerima order untuk jasa mencuci motor, kata Krisna, ia tidak menaikkan harga jasa tersebut. "Biaya jasa tetap normal, untuk satu kali cuci motor kita patok tarifnya Rp13.000 per satu unit motor," katanya.Ia menuturkan, saat Hari Tumpek Landep sebagian besar masyarakat Hindu di Bali mempercayai dengan menyucikan segala jenis benda logam atau besi sebagai wujud terimakasih kepada Tuhan karena telah memberikan sarana untuk dapat melakukan aktifitas dalam kehidupan saat ini."Meskipun kewalahan menerima orderan cuci motor, namun tetap saya syukuri karena ini berkah dari Tuhan," katanya.Hal senada diungkapkan, Kadek Agus selaku pengusaha jasa cuci mobil di Kawasan Ubung, Denpasar yang mengaku saat Hari Tumpek Landep konsumen yang menggunakan jasa cuci mobil juga turut membludak dibandingkan hari-hari biasanya."Untuk jumlah order cuci mobil yang kami terima saat ini naik dua kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Rata-rata perharinya menerima order cuci mobil sepuluh hingga 17 unit mobil, namun saat Hari Tumpek Landep ini meningkat mencapai 30 kendaraan," ujar Agus.Ia menuturkan, untuk biaya jasa satu kali cuci mobil dibandrol Rp40.000 per satu unit kendaraan mobil untuk jenis cuci biasa dan Rp50.000 per satu unit kendaraan untuk jenis cuci menggunakan bodykit.

Editor: Fitri Supratiwi