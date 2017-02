Jadwal siaran langsung sepak bola 4 - 7 Februari 2017

id

Jakarta (ANTARA News) - Pelatih Chelsea Antonio Conte siap mengisi momentum dengan berusaha meraih kemenangan ketika melawan Arsenal dalam laga pekan ke-23 Liga Inggris yang digelar di Stamford Bridge, London, pada Sabtu waktu setempat atau Sabtu malam (4/2).Conte tidak sedang menuai mimpi apalagi menggantang asap. Di bawah arahan pelatih asal Italia itu, the Blues selalu mencetak 10 gol, dan tidak kebobolan dalam tiga duel terakhir melawan Arsenal di Stamford Bridge.Warna berbeda dialami Arsenal. Di bawah polesan pelatih Arsene Wenger, justru the Gunners tanpa meraih kemenangan di Bridge sejak 2011.

