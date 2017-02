Sandiaga Uno sosialisasi program OK OCE dalam jaringan

id

pilkada dki 2017, sandiaga uno, kampanye sandiaga uno

Jakarta (ANTARA News) - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno, menyosialisasikan dan memberikan pelatihan program(OK OCE) alias Satu Kecamatan Satu Pusat Kewirausahaan berbasis dalam jaringan untuk meningkatkan bisnis UMKM.Pelatihan dilakukan secara serentak di 44 kecamatan di Jakarta untuk membantu pengembangan dunia usaha."Ini topiknya adalah pemasaran internet, bagaimana teknologi digital digunakan sebagai aspek pemasaran," kata pebisnis itu, di di Theater Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu.Masalah utama yang dihadapi dalam menjalankan OK OCE Online adalah klasik, yakni pendamping, permodalan dan keahlian.OK OCE bahkan sudah dijalankan sebelum pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI. Hingga 26 Januari 2017 telah lahir 3.150 wirausahawan baru melalui OK OCE."Program OK OCE ini juga merangkul institusi yang menyediakan permodalan, mulai perbankan syariah dan nonsyariah serta nonperbankan yang berbasis koperasi," kata Sandiaga.Pasangan ini juga punya program yang dijagokan, yaitu KJP Plus untuk warga usia 6-21 tahun dan dapat diambil dalam bentuk uang tunai. Sedangkan program harga OK untuk menstabilkan harga-harga sembako dengan menyederhanakan rantai distribusi.

Editor: Ade Marboen