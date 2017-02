Ahok mengimbau tidak membawa anak kecil saat kampanye

id

basuki tjahaja purnama - djarot saiful hidayat, krisdayanti, konser gue2

Jakarta (ANTARA News) - Calon Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengimbau kepada para pendukung maupun relawan agar tidak membawa anak kecil ke dalam area "Konser Gue 2" di lapangan Ex Driving Senayan, Jakarta."Ya memang kadang-kadang kalau lagi kampanye seperti ini ada saja yang bawa anak-anak. Makanya, kami imbau gak boleh bawa anak-anak," kata Basuki di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu.Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok sehari-hari itu, imbauan untuk tidak membawa anak-anak saat sedang berkampanye juga selalu diberlakukan di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat."Sama saja seperti kalau sedang di Rumah Lembang, kan sama-sama tidak boleh membawa anak kecil, apalagi sampai ikut foto-foto. Hal ini sudah sering saya katakan berkali-kali," ungkap Ahok.Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi saat ini, puluhan ribu pendukung maupun relawan pasangan Basuki-Djarot masih memadati Lapangan Ex Driving Senayan sambil menyaksikan pertunjukan dari sejumlah musisi ibukota.Sejumlah musisi dan seniman yang meramaikan Konser Gue 2, antara lain Slank, Jay Subiakto, Marcello Tahitoe, Tompi, Once, Dian HP, Sandhy Sondoro, Kikan, Krisdayanti, PMR, Dira Sugandi, Shanty, Gita Gutawa, Project Pop, Happy Salma, Zastrouw Al Ngatawi & Orkes Kiganjur, Iwa K dan lain-lain.Seperti diketahui, masa kampanye dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 berlangsung mulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 mendatang. Sedangkan hari pemilihan akan jatuh pada 15 Februari 2017.Terdapat tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang terdaftar dalam Pilkada DKI 2017, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Editor: AA Ariwibowo