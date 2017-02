Ello bawakan dua lagu di #KonserGue2

id

Ello, konser Gue 2, konser gue 2, ahok

Jakarta (ANTARA News) - Penyanyi Marcello Tahitoe atau akrab disapa Ello membawakan dua lagu di #KonserGue2, "Berdiri Sampai Mati" dan "Masih Ada"."Menampilkan dua lagu saja karena banyak banget artis pendukung Ahok Djarot," kata dia ditemui dalam #KonserGue2 di Ex Driving Senayan, Sabtu."Gue bersyukur sudah diajak di sini. Dengan begini gue bisa pakai talenta gue untuk mendukung orang yang benar," sambung dia.Ello memilih Ahok karena merasa mimpinya tentang Jakarta yang lebih baik dapat diwujudkan oleh Ahok."Gue mimpi punya Jakarta yang enggak kalah dengan kota lain, minimal ibukota negara tetangga, Malaysia, Singapura. Baru dua tahun sudah banyak perubahannya, berarti dia (Ahok) memang kerja," ujar Ello.Selain Ello, sejumlah artis pendukung lain ikut meramaikan #KonserGue2, diantaranya penyanyi Once yang menyanyikan lagu "Rumah Kita" dan Shantuy menyanyikan lagu "Berharap Tak Berpisah." Ada pula Project Pop yang membawakan tiga lagu hits-nya "Dangdut is The Music of Mu Country", "Goyang Duyu" dan "Ingatlah Hari Ini.

Editor: B Kunto Wibisono