Sandiaga luncurkan sepatu produksi OK OCE

Jakarta (ANTARA News) - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno meluncurkan sepatu olahraga hasil dari wirausaha program One Kecamatan, One Center for Enterprenuership (OK OCE) Online untuk meningkatkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).Sepatu dengan merk 910 edisi SandiUno tersebut hasil dari perusahaan milik Hartono, binaan program OK OCE."Ini sepatu buatan dalam negeri yang merupakan hasil dari program OK OCE," kata Sandiaga usai jalan santai dengan para warga di Mangarai, Jakarta Selatan, Minggu.Kepada masyarakat Jakarta diberikan kesempatan menjadi reseller melalui program Jakarta Berlari, katanya."Saya menggunakan sepatu hasil OK OCE nomor 43, enak sudah ergonomis. Pemakaian praktis dan ada bahan gel agar nyaman ditumit," kata Sandiaga."Mudah-mudahan sepatu ini menjadi simbol, lambang Jakarta yang terus bergerak, berlari, mengejar ketertinggalannya dan hidup sehat," kata Sandiaga.Pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno (Anies-Sandi) yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut 3.Selain itu, nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi) dan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot).

Editor: Unggul Tri Ratomo