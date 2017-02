Gerakan salam bersama Anies-Sandi getarkan kampanye akbar

id

gerakan salam, anies-sandi, pilkada dki

Jakarta (ANTARA News) - Gerakan tari Salam Bersama pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno menggetarkan panggung kampanye akbar Anies- Sandi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu.Semangat gerakan dan lagu Salam Bersama Anies-Sandi diikuti oleh para pendukung yang di panggung maupun yang ada di lapangan.Sorak-sorai terdengar termasuk Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dan para petinggi partai- partai politik tersebut.Suasana semakin meriah manakala Sandiaga menyampaikan program "One Kecamatan, One Center for Enterprenuership (OK OCE) Online" untuk meningkatkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dalam membuka lapangan pekerjaan.Sementara itu Anies berjanji untuk memberikan pendidikan yang lebih berkualitas untuk warga Jakarta."Kita akan memberikan pendidikan yang berkualitas dan tuntas untuk warga Jakarta," kata Anies.Pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno (Anies-Sandi) diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut 3.Selain itu, nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi) dan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot).

