Hasil pertandingan Piala Presiden 2017

id

pialapresiden 2017, arema fc, bhayangkara fc

Jakarta (ANTARA News) - Berikut hasil pertandingan dan klasemen sementara Grup B Piala Presiden 2017, Minggu (5/2).Sebagai informasi, Grup A sudah memainkan laga pada Sabtu (4/2), sementara pertandingan Grup C sampai Grup E akan dilangsungkan mulai Senin (6/2).Hasil pertandingan Grup B, di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu.Arema FC 2 vs Bhayangkara FC 0(Esteban Vizcarra, 60 dan Dendy Santoso, 75)Persija Jakarta 1 vs PS TNI 0(Rudi Widodo, 90+3)Arema FC 1 1 0 0 2 0 3Persija Jakarta 1 1 0 0 1 0 3PS TNI 1 1 0 1 0 1 0Bhayangkara FC 1 0 0 1 0 2 0Mitra Kukar 1 1 0 0 1 0 3PSS Sleman 1 0 1 0 0 0 1Persipura 1 0 1 0 0 0 1Persegres 1 0 0 1 0 1 0Grup C (di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung)Senin, 6 Februari 2017:Persiba Balikpapan vs Persela Lamongan, pukul 15:00 WIB.Persib Bandung vs PSM Makassar, pukul 18:30 WIB.

Editor: Ruslan Burhani