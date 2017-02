Lady Gaga buka Super Bowl dengan nyanyian protes Trump

id

Lady gaga, Super Bowl, donald Trump

Jakarta (ANTARA News) - Penyanyi Lady Gaga membuka Super Bowl dengan lagu kebangsaan Amerika "God Bless America" dikombinasikan dengan lagu milik Woody Guthrie "This Land Is Your Land," yang menjadi lagu populer untuk memprotes Presiden Trump.(satu bangsa, di bawah Tuhan, tidak terpisahkan dengan kebebasan dan keadilan untuk semua)," ujar Lady Gaga.Berdiri di atas atap NRG Stadium di Houston, Texas, Gaga mulai menyanyikan lagu tersebut dengan direkam drones. Dengan pakaian mirip baju senam bertabur kristal kemudian melompat ke ke tiang di atas penonton sambil menyanyikan "Poker Face".Gaga melanjutkan penampilannya dengan melakukan akrobatik melayang dan akhirnya berdiri di atas panggung. Dia kemudian bergabung dengan para penari latarnya menyanyikan "Born This Way" sambil ikut menari.Gaga kemudian menyanyikan lagu kolaborasinya bersama Beyonce (2009) "Telephone". Setelah menyanyikan lagu-lagu lawasnya, Gaga menuju album terbarunya "Joanne" menyanyikan "Million Reasons" sambil memainkan piano -- namun dia kemudian kembali ke lagu lamanya "Bad Romance," sebagai penutup penampilannya, demikian Billboards.com.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Unggul Tri Ratomo