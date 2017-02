Perusahaan teknologi besar AS minta Trump ubah larangan imigran

id

larangan imigran, larangan imigran trump, kebijakan imigrasi, kebijakan imigrasi trump, donald trump, trump, facebook inc, yahoo inc, apple inc, alpha

Warga berkumpul di luar Gedung Federal memprotes perintah eksekutif Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang larangan perjalanan di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat, Selasa (31/1/2017). (REUTERS/Adam Bettcher)

New York (ANTARA News) - Beberapa perusahaan teknologi besar Amerika Serikat berencana mengirimkan surat ke Presiden Donald Trump, meminta pemerintahannya menindaklanjuti perubahan larangan perjalanan pada tujuh negara mayoritas berpenduduk Muslim.

“Kami menyambut perubahan administrasi yang telah Anda buat baru-baru ini di Departemen Keamanan Dalam Negeri yang akan menerapkan Perintah Eksekutif,” demikian bunyi rancangan surat itu, dikutip dari Reuters.

Perusahaan teknologi yang akan menandantangani surat itu antara lain adalah Apple Inc, Facebook Inc, Alphabet Inc, Twitter Inc, Microsoft Corp dan Yahoo Inc.

“Kami siap membantu administasi Anda mengidentifikasi kesempatan lainnya untuk memastikan pegawai kami dapat bepergian tanpa penundaan,” demikian isi surat tersebut.

“Kami khawatir… Perintah Eksekutif Anda baru-baru ini akan berdampat pada para pemegang visa yang telah bekerja keras di sini, di Amerika Serikat, dan berkontribusi pada kesuksesan negara kita… Kami dapat mengembangkan perusahaan kami dan membuat lapangan pekerjaan bergantung pada kontribusi imigran dari berbagai latar belakang.”

Sumber Reuters tersebut menolak menyebutkan identitasnya karena surat tersebut masih dalam pembahasan pada Minggu waktu setempat (5/2).

Trump pada 27 Januari lalu mengeluarkan perintah larangan 90 hari yang berimbas pada warga negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman dan 120 hari untuk semua pengungsi.

Larangan perjalanan itu mengundang kericuhan karena mengakibatkan banyak orang terjebak di bandara dan terdampar di berbagai negara.

Seorang hakim federal menghentikan sementara perintah tersebut sehingga presiden mengkritik hakim dan sistem pengadilan.

Amazon Inc dan Expedia Inc, keduanya berada di Washington, mendukung keputusan hakim itu. Editor: Ade Marboen