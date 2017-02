Keluarga kerajaan Inggris ikut lomba lari estafet

id

pangeran william, kate middleton, pangeran harry

Jakarta (ANTARA News) - Duke and Duchess of Cambridge bertarung dalam perlombaan estafet bersama Pangeran Harry dalam rangka mendukung sesi latihan untuk pelari yang ikut dalam London Marathon tahun ini.Kate mengikat rambutnya dan berlari dengan kecepatan penuh di samping suaminya selama lari jarak pendek 100 meter di Queen Elizabeth Olympic Park (QEOP), London, Minggu (5/2).Meski telah berusaha keras, Kate (35) kalah dari adik iparnya yang berada di posisi pertama, sementara Pangeran William yang berada di posisi kedua berkat dorongan semangat dari para pendukung di pinggir lapangan.Ibu dua orang anak itu tampil sederhana dengan celana jeans berwarna hitam dan jaket dengan puff berwarna oranye, yang dipadupadankan dengan sepatu kets berwarna hitam.Pangeran Harry tampil dengan style mirip kakak iparnya, dengan jaket ber-puff berwarna biru navy dan bawahan berwarna senada. Sementara Pangeran William mengenakan celana berwarna khaki dan jumper berbahan wool berwarna navy.Kate bergabung dengan suaminya Duke of Cambridge dan saudara iparnya Pangeran Harry dalam sesi latihan dengan para penari yang ambil bagian di Virgin Money London Marathon for Heads Together, acara amal resmi tahun ini.Sekitar 150 pelari ikut dalam sesi latihan yang termasuk lari memutari QEOP dan sesi pelatihan di London Marathon Community Track, di samping Olympic Stadium.Sesi latihan tersebut juga mencakup presentasi informatif dan sesi tanya jawab di Copper Box Arena, untuk pelatihan dan persiapan maraton mulai dari spesialis nutrisi, lari dan peregangan, demikian Daily mail.

