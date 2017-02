Pakar: Jokowi "blusukan" gaya virtual

Nah, Piala Presiden 2017 mulai lagi, dari Stadion Maguwoharjo di Sleman Yogyakarta. PSS Sleman vs Persipura seru, walaupun skor 0-0. Rame banget tadi. Yuk, kita rame2 nonton bola lagi di Piala Presiden 2017. . Foto: Biro Pers Setpres

A photo posted by Joko Widodo (@jokowi) on Feb 4, 2017 at 6:11am PST