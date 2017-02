Pelaku tabrak lari Bekasi ditangkap, mobilnya bukan APV tapi Toyota Avanza

id

tabrak lari, tabrak lari bekasi, pengendara suzuki apv, polres bekasi

Cikarang, Bekasi (ANTARA News) - Polrestro Bekasi Kota, Jawa Barat, telah menangkap AM (32), pelaku tabrak lari yang terjadi Minggu pagi (6/2) di Jalan Agus Salim, Bekasi Timur, yang menewaskan satu orang dan melukai beberapa lainnya.Kasubag Humas Polrestro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari memastikan bahwa mobil yang dikendarai pelaku saat kejadian bukanlah Suzuki APV seperti diberitakan sebelumnya, tapi sebuah Toyota Avanza."AM kita amankan dari rumahnya di Kampung Mede, Jalan Famili 5, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, hari ini," kata Kompol Erna Ruswing Andari di Bekasi, Senin.Menurut dia, AM telah dibawa ke Mapolsek Bekasi Timur oleh petugas Kepolisian Pospol Mekarsari Bekasi Timur untuk diintertogasi seputar keterlibatannya dalam insiden kecelakaan itu."Tersangka mengaku kelelahan baru pulang dari Indramayu dan tidak konsentrasi sehingga menabrak korban," katanya.Dikatakan Erna, mobil Avanza berwarna abu-abu ini ditemukan petugas di rumah AM dalam kondisi rusak parah pada bagian depannya serta plat nomor depan tidak ada karena lepas dan tertinggal di lokasi kejadian."Kami bisa mengetahui keberadaan mobil tersebut karena adanya laporan dari masyarakat yang melihat mobil yang dikemudikan AM (32) mengalami rusak di bagian depannya, sedangkan plat nomernya tidak terpasang," katanya.Mobil tersebut kemudian langsung diserahkan oleh petugas Bimaspol ke Unit Lakalantas Polres Metro Bekasi Kota.Mobil yang dikemudian AM menabrak sekelompok jemaah yang usai menjalankan shalat subuh di Masjid Insan Kamil di Jalan Agus Salim, Bekasi Timur.Dalam kejadian itu, Zaenuddin (45), Mada (54) dan Masrik (70) mengalami luka-luka, sedangkan korban bernama Zaenuddin tewas di lokasi.Dua orang korban yang menderita luka parah sedang menjalani perawatan instensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi.

Editor: Suryanto