Ketidakpastian politik membuat euro dan dolar AS jatuh

dolar as, euro, valuta asing, kurs mata uang, mata uang, forex, pemilu prancis, politik eropa, wall street, harga saham

New York (ANTARA News) - Euro tergelincir ke level terendah dalam sepekan terakhir terhadap dolar AS, pada perdagangan Senin waktu AS, tertekan kisruh politik di Prancis menjelang pemilihan presiden April nanti, selain oleh berbagai rencana Pemilu di Eropa."Risiko politik menjadi faktor peredam euro setelah pekan lalu tersandung dari level 1,08 dolar AS," kata Shaun Osborne dari Scotiabank di Toronto.Para pelaku pasar memusatkan perhatian kepada perpolitikan Prancis di mana tokoh ekstrem kanan dari Front National Marine Le Pen mengumumkan mencalonkan diri menjadi presiden dengan bersumpah akan menentang globalisasi dan membawa Prancis keluar dari zona euro.Pasar disebut terpengaruh rangkaian Pemilu di Belanda bulan depan, di Prancis April, dan di Jerman September tahun ini.Euro jatuh 0,4 persen terhadap dolar AS pada level 1,0742 dolar AS, bahkan sempat menyentuh level terendah sejak 1 Januari pada 1,0705 dolar AS.Namun dolar AS juga anjlok pada level terendah dalam dua bulan terakhir terhadap yen akibat penurunanobligasi AS. Spread antara yield utang dua tahun AS dan Jepang berkontraksi sampai sekitar 136 basis poin yang merupakan paling rendah dalam dua bulan terakhir. Kecenderungan ini positif untuk yen.Dolar AS diperdagangkan melemah 0,7 persen pada 111,81 yen dan sempat amblas ke level terendah sejak November tahun silam pada 111,63 yen, demikian Reuters.

Editor: Jafar M Sidik