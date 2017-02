Gempa 5,8 Skala Richter guncang India Utara

id

New Delhi (ANTARA News) - Gempa dengan kekuatan sedang, 5,8 pada Skala Richter, pada Senin (6/2) pukul 22.33 waktu setempat mengguncang Negara Bagian Uttarakhand, kata beberapa pejabat."Pusat gempa berada di Kabupaten Uttarakhand di Rudraprayag, yang berada di 30,5 derajat Lintang Utara dan 79,1 derajat Bujur Timur," demikian antara lain isi siaran pers di jejaring Departemen Meteorologi India. "Pusat gempa berada pada kedalaman 33 kilometer."Rudraprayag terletak sekitar 180 kilometer di sebelah timur Dehradun, Ibu Kota Uttarakhand.Selain dari Uttarakhand, guncangan tersebut dapat dirasakan di negara bagian yang bertetangga dan di Ibu Kota India, New Delhi.Menurut laporan, warga yang dilanda panik bergegas ke luar bangunan dan berkumpul di jalan terbuka."Saya sedang bekerja di kantor dan tiba-tiba botol kosong di meja tulis saya jatuh akibat guncangan tiba-tiba. Saat saya berusaha mengetahui apa yang terjadi, guncangan mulai menggetarkan seluruh bangunan," kata Anil Agrawal, seorang warga New Delhi, seperti dikutip dari Xinhua, Selasa pagi."Setelah guncangan, semua orang di dalam gedung kantor dengan cepat keluar gedung," katanya.Beberapa saluran televisi berita lokal memperlihatkan gambar mengenai orang yang berdiri di jalan terbuka di luar rumah mereka setelah gempa.Sejauh ini, tak ada laporan mengenai kerusakan atau orang yang meninggal akibat gempa itu.Pada 2015, gempa dengan kekuatan 7,8 pada Skala Richter mengguncang negara tetangga India, Nepal, dan mengakibatkan kerusakan besar serta menewaskan lebih dari 5.000 orang serta melukai banyak orang.(Uu.C003)

Editor: Fitri Supratiwi