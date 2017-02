Harga minyak dunia turun karena produksi AS meningkat

id

harga minyak dunia, harga minyak, dolar as

New York (ANTARA News) - Harga minyak dunia turun pada Selasa (Rabu pagi WIB), tertekan oleh meningkatnya produksi minyak mentah Amerika Serikat dan dolar AS yang lebih kuat.Rata-rata produksi minyak mentah AS diperkirakan 8,9 juta barel per hari pada 2016. Produksi minyak mentah negara itu diperkirakan mencapai rata-rata 9,0 juta barel per hari pada 2017 dan 9,5 juta barel per hari pada 2018, Badan Informasi Energi AS mengatakan dalam Prospek Energi Jangka Pendek bulanan yang dirilis Selasa.Sementara itu, dolar naik tipis terhadap sebagian besar mata uang utama pada Selasa, didukung oleh pembelian teknis. Dolar yang lebih kuat membuat harga-harga komoditas dalam dominasi greenback seperti minyak mentah lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret merosot 0,84 dolar AS menjadi menetap di 52,17 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman April, turun 0,67 dolar AS menjadi ditutup pada 55,05 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Editor: AA Ariwibowo