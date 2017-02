Klasemen Liga Italia, Juventus perlu waspada

id

as roma, juventus

Roma (ANTARA News) - Hasil pertandingan dan klasemen Liga Italia pada Selasa:Selasa, 7 FebruariAS Roma 4 Fiorentina 01 Juventus 22 18 0 4 45 16 542 AS Roma 23 16 2 5 48 21 50-------------------------3 Napoli 23 14 6 3 55 26 48-------------------------4 Lazio 23 13 4 6 41 27 43-------------------------5 Inter Milan 23 13 3 7 37 24 42-------------------------6 Atalanta Bergamo 23 13 3 7 36 25 42-------------------------7 AC Milan 22 11 4 7 32 27 378 Fiorentina 23 10 7 6 38 33 379 Torino 23 8 8 7 40 33 3210 Sampdoria 23 8 6 9 26 29 3011 Chievo Verona 23 8 5 10 22 30 2912 Udinese 23 8 5 10 27 29 2913 Bologna 22 7 6 9 22 33 2714 Sassuolo 23 8 3 12 32 37 2715 Cagliari 23 8 3 12 32 48 2716 Genoa 23 6 7 10 27 33 2517 Empoli 23 5 7 11 14 31 22-------------------------18 Palermo 23 3 5 15 19 42 1419 Crotone 22 3 4 15 20 38 1320 Pescara 23 1 6 16 19 50 91-2: Liga Champions3: Putaran kualifikasi Liga Champions4: Liga Europa5: Putaran kualifikasi Liga Europa6: Liga Europa tergantung piala domestik18-20: DegradasiCrotone vs Juventus (17.00)Bologna vs AC Milan (19.45)Napoli vs Genoa (19.45)Fiorentina vs Udinese (19.45)Crotone vs AS Roma (11.30)Inter Milan vs Empoli (14.00)Palermo vs Atalanta Bergamo (14.00)Sassuolo vs Chievo Verona (14.00)Torino vs Pescara (14.00)Sampdoria vs Bologna (17.00)Cagliari vs Juventus (19.45)Lazio vs AC Milan (19.45)

