Hotelbeds Group akuisisi Tourico Holidays1

- Hotelbeds Group dan Tourico Holidays bahu-membahu mendorong terwujudnya inovasi di sektor B2B Bedbank

- Kemitraan ini akan menggabungkan sejumlah perusahaan dengan jangkauan geografi yang ekstensif

PALMA, Spanyol--(Antara/BUSINESS WIRE) -- Hotelbeds Group, penyedia layanan bedbank dan B2B global untuk industri pariwisata, mengumumkan pengakuisisian Tourico Holidays.

Mengomentari rencana strategis ini, Executive Chairman Hotelbeds Group, Joan Vila, mengatakan, "Dengan dukungan dari Cinven dan CPPIB, kini kami memasuki fase selanjutnya dari pertumbuhan perusahaan semenjak September lalu, kami resmi menjadi perusahaan yang mandiri."

"Oleh karena itu, kebanggaan bagi saya untuk mengumumkan kalau Tourico Holidays akan bergabung ke dalam keluarga besar Hotelbeds Group. Tourico Holidays memiliki reputasi dan rekam jejak yang luar biasa dalam hal inovasi dan keunggulan dalam layanan yang selalu saya apresiasi selama bertahun-tahun. Saya sudah tidak sabar untuk dapat segera bekerjasama dengan tim eksekutif Hotelbeds yang telah malang melintang di industri pariwisata dunia."

"Kesepakatan ini akan memungkinkan kami untuk memperluas jangkauan penawaran kami, khususnya di pasar Amerika Utara, demikian juga Tourico Holidays yang akan memperoleh manfaat signifikan dari jaringan global Hotelbeds Group. Bersama-sama, kami akan menggabungkan teknologi dan kapabilitas distribusi kami demi memberikan manfaat dan nilai tambah baik kepada hotel mitra maupun klien kami."

"Untuk sementara waktu, kedua perusahaan akan beroperasi seperti biasanya, berkonsentrasi pada prioritas utama masing-masing: menyediakan layanan yang terbaik bagi hotel mitra dan klien kami."

CEO Tourico Holidays, Uri Argov, menambahkan, "Kami sangat antusias terhadap potensi dari kemitraan ini bagi industri pariwisata B2B. Tim manajemen Tourico Holidays sangat siap untuk menggabungkan dua perusahaan hebat ini guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada basis mitra dan klien kami. Di tingkat kultur perusahaan, kemitraan ini merupakan progres alami yang sangat tepat karena kedua perusahaan memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat, dinamis, dan berenergi tinggi - dan sama halnya seperti Hotelbeds Group, kami sangat bersemangat terhadap apa yang kami lakukan dan selalu berfokus untuk mewujudkan eksekusi yang sempurna."

Tourico Holidays, untuk sementara waktu, akan terus beroperasi sebagai perusahaan independen, sementara strategi jangka panjang akan segera dikembangkan guna mencari cara yang tepat untuk menggabungkan perusahaan ini sepenuhnya ke dalam Hotelbeds Group.

Transaksi ini tunduk pada regulasi masing-masing negara dan persetujuan badan antimonopoli.

Tentang Hotelbeds Group:

Hotelbeds Group adalah penyedia solusi bedbank dan pariwasata B2B bagi industri pariwisata dunia.Beroperasi dengan brand Hotelbeds dan Bedsonline, perusahaan ini menghubungkan 35.000 agen wisata di lebih dari 120 negara dengan penyedia layanan pariwasata di lebih dari 180 negara yang merepresentasikan lebih dari 120.000 hotel, 20.000 rute transfer, dan 12.000 aktivitas.

Pada September 2016, perusahaan ini menjadi entitas independen setelah diakuisisi oleh Cinven dan Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Perusahaan ini berkantorpusat di Palma, Spanyol dan mempekerjakan 6150 karyawan di 150 kantor di seluruh dunia. Pada tahun fiskal 2014/15, Hotelbeds Group mencatatkan penjualan sekitar 26 juta kamar, dengan Nilai Transaksi Total (TTV) mencapai 3.8 miliar euro.

Tentang Tourico Holidays

Tourico Holidays adalah perusahaan distribusi pariwisata dunia yang bekerjasama secara langsung dengan penyedia jasa pariwisata, seperti hotel, maskapai penerbangan & pelayaran, obyek wisata, rental mobil, rumah penginapan, dll. Perusahaan ini mengoperasikan model bisnis grosir kepada lebih dari 4900 klien di 100 negara dengan menggunakan teknologi eksklusif.

1 Meliputi perusahaan induk utama dari Tourico Group dan secara tidak langsung seluruh entitasnya, termasuk anak-anak perusahaan seperti Tourico Holidays, Inc., Travel Holdings, Inc. dan Tourico Holidays Spain, S.L., serta anak perusahaannya yang berfokus pada pengembangan teknologi yang berkantorpusat di Israel, T.G.S. Israel Development Ltd. Kesepakatan ini akan distrukturisasi secara hukum melalui merger dari perusahaan induk Tourico Group (Travel Holdings Parent Corporation) dan Hotelbeds US Holdco, Inc., entitas hukum Hotelbeds Group Holding di Amerika Serikat. Entitas gabungan ini akan 100% dimiliki oleh Hotelbeds Group.

