ILCS implementasi iCargo solusi digitalisasi pelabuhan Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Tbk (ILCS), Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) dan Perhimpunan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) menjalin sinergi implementasi iCargo, solusi digital pelabuhan dan logistik yang mempermudah proses pengeluaran arus barang lebih lancar dan termonitor.Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ILCS, APJP dan PPLB di lakukan di Jakarta, Rabu dalam acara sosialisasi bertema iCargo: "Value Creation to Digitize Indonesian Seaport".Direktur Utama ILCS Yusron Hariyadi, mengatakan, kerja sama ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan visi Indoesia Port Corporation (IPC) menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan melaui layanan digital.iCargo merupakan solusi logistik untuk memudahkan pengguna jasa (cargo owner/consignee dan freight forwarder) dalam melakukan permohonan dokumen pengiriman secara online tanpa harus datang ke perusahaan pelayaran.Aplikasi iCargo memiliki benefit antara lain proses permohonan dokumen pengiriman dilakukan secara online, terutama dalam efisiensi waktu dan efisiensi biaya, mengurangi antrian loket, terhindar dari kemacetan trafik dan juga keamanan bertransaksi."Penerapan aplikasi ini juga dapat memangkas waktu post clearance dalam pengurusan pengeluaran barang dari pelabuhan. Transaksi pun dilakukan secara elektronik atau tanpa transaksi uang tunai," kata Yusron."Kami terus mengembangkannya menjadi one stop solution terutama bagi komunitas Pelabuhan Indonesia," ujarnya.Sementara Hermiayana dari KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mengapresiasi inisiasi digitalisasi yang dilakukan ILCS dengan mengaplikasikan layanan iCargo, sehingga mempercepat proses post clearance bahkan mungkin akan membantu menurunkan angka dwelling time dan biaya logistik Indonesia.Sementara itu, Ketua PPLBI yang diwakili oleh Widiyanto menuturkan bahwa semakin berkembangnya industri di Indonesia, bisnis pusat logistik berikat akan terus berkembang dan peran teknologi akan sangat vital."Dengan adanya iCargo dapat memberikan salah satu jawaban implementasi teknologi di kawasan Pusat Logistik Berikat sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai standar internasional," ujarnyaDalam kesempatan ini Cornelius F. Atmadjie dari APJP berharap solusi ini dapat diterapkan di semua terminal pelabuhan dan shipping line yang terintegrasi dalam iCargo ini.(R017)

Editor: Ruslan Burhani