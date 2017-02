Menteri Malaysia sebut HPN beri banyak manfaat positif

id

hari pers nasional, hpn 2017, menteri komunikasi dan multimedia malaysia

Ambon (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia YB. Dato Salleh Said Keruak mengatakan penyelenggaran peringatan Hari Pers Nasional (HPN) memberikan banyak manfaat positif kepada wartawan, pemerintah dan masyarakat."Kalau kita lihat di Indonesia mempunyai maslahat yang jelas, artinya membantu merapatkan hubungan antara wartawan dengan wartawan, wartawan dengan pemerintah, dan juga membantu untuk membangun kawasan-kawasan yang mana diadakan, itulah sebabnya tahun depan berebut provinsi mana yang akan diadakan," katanya di Ambon, Rabu.Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia YB. Dato Salleh Said Keruak bersama rombongan wartawan Malaysia datang ke Ambon untuk menghadiri peringatan HPN ke-69. Ia dan tim tiba dari Kuala Lumpur sekitar pukul 15.00 WIT.Setiba di Ambon, Menteri Dato Salleh lantas menggelar pertemuan ramah-tamah dengan pemimpin redaksi dari berbagai media massa di tanah air. Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan penghargaan kepada empat jurnalis senior dan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).Kendati sejak tahun 2009, Malaysia telah menjadi tamu tetap dalam peringatan HPN, sebagai menteri, ini adalah kali pertama Salleh Said Keruak sebagai pejabat tertinggi Malaysia yang menangani masalah kewartawanan, berkesempatan menghadiri perayaan tersebut.Ia mengatakan belajar dari hasil banyaknya hasil positif yang bisa didapatkan dari penyelenggaran HPN yang rutin dilaksanakan di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia berencana untuk menggelar peringatan yang sama bagi pers di Malaysia pada tahun ini.Terkait hal tersebut, Menteri Dato Salleh mengajak organisasi Ikatan Setia Kawan Wartawan Malaysia-Indonesia (ISWAMI) untuk bersama-sama menyusun proses pelaksanaanya.Apabila nantinya peringatan hari pers Malaysia jadi dilaksanakan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia juga akan mengundang wartawan Indonesia untuk turut serta hadir dalam perayaan tersebut."Saya amat gembira dengan hari ini. Tadi saya bincang dengan kawan-kawan, kita juga akan adakan hari pers Malaysia supaya kita jemput kawan-kawan di Indonesia. Kita rencanakan untuk adakan tahun ini juga, saya telah minta ISWAMI bekerja sama dengan kementerian untuk membicangkan rencana berikutnya" katannya.

Editor: AA Ariwibowo