Pokemon GO pink dan berburu permen Valentine

Ilustrasi Permainan VR Pokemon Go (pokemon.com)

Jakarta (ANTARA News) - Kurang dari seminggu menuju hari Valentine, Nniantic mengumumkan para pemain Pokemon GO dapat berburu Pokemon GO tertentu berwarna merah jambu dan mendapatkan permen lebih cepat.

Acara perayaan itu berlangsung mulai 8-15 Februari. Pemain akan menemukan Candy, permen, dua kali lebih cepat, dilansir dari laman Phone Arena.

Setiap menangkap, menetaskan dan transfer Pokemon, pemain akan mendapat Candy dobel.

Selain itu, Chansey, Clefable dan beberapa Pokemon lainnya yang berwarna pink akan lebih banyak berkeliaran.

Cleffa, Igglybluff dan Smoochum juga akan lebih sering menetas dari Egg, telur.

Lure Module, selama perayaan hari Kasih Sayang itu akan berlangsung selama enam jam.

Pemain tidak perlu memperbarui aplikasi untuk mendapatkan Pokemon Valentine karena Niantic menyediakannya melalui server mereka. Penerjemah: Natisha Andarningtyas Editor: Fitri Supratiwi