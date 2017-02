Gigi Hadid berubah jadi boneka Barbie

id

gigi hadid, barbie

Jakarta (ANTARA News) - Gigi Hadid memiliki boneka Barbie versi sendiri yang terlihat mirip sekali dengannya.





Barbie versi Gigi ini diunggahnya di akun Instagram yang bertepatan dengan kolaborasi sang model dengan Tommy Hilfiger, seperti dilansir US Magazine, Rabu.





Dalam foto yang diunggahnya, boneka Gigi tampil bersama Barbie lain. Keduanya mengenakan kaos dengan logo Tommy Hilfiger.





Boneka Gigi berambut panjang dengan warna pirang yang tergerai ikal di punggungnya.





Dia mengenakan kacamata hitam yang diletakkan di puncak kepala. Gigi versi Barbie ini juga mengenakan celana pendek berwarna hitam dengan rollerblade.





"Can't believe that's me !!!!!!!" tulis Gigi.





"Thank you for this honor #Mattel @tommyhilfiger Can't wait to have #BARBIE join us at the #TOMMYxGIGI show tomorrow!"





Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Fitri Supratiwi