Saham saham Wall street berakhir bervariasi setelah laporan laba perusahaan

New York (ANTARA News) - Saham-saham di Wall Street berakhir bervariasi pada Rabu (Kamis pagi WIB), dengan indeks komposit Nasdaq melebihi rekor penutupan hari sebelumnya, karena investor mencerna laporan-laporan laba perusahaan.Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 35,95 poin atau 0,18 persen menjadi 20.054,34 poin. Indeks S&P 500 naik tipis 1,59 poin atau 0,07 persen menjadi ditutup pada 2.294,67 poin, dan indeks komposit Nasdaq bertambah 8,24 poin atau 0,15 persen menjadi 5.682,45 poin.Saham Walt Disney Company naik tipis 0,01 persen menjadi 109,01 dolar AS, setelah perusahaan menyampaikan laba kuartalan di atas perkiraan tetapi pendapatannya sedikit di bawah perkiraan.Perusahaan hiburan itu melaporkan laba kuartalan 2,479 miliar dolar AS untuk kuartal pertama fiskal yang berakhir 31 Desember 2016, turun 14 persen dari kuartal tahun sebelumnya. Laba per saham dilusian untuk kuartal tersebut menurun 10 persen menjadi 1,55 dolar AS dari 1,73 dolar setahun lalu.Saham Time Warner naik 0,39 persen menjadi 96,60 dolar AS, setelah raksasa perusahaan media dan hiburan itu melaporkan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan.Pendapatan perseroan tumbuh 11 persen menjadi 7,9 miliar dolar AS untuk kuartal keempat 2016, namun laba per saham turun 62 persen menjadi 40 sen AS dibandingkan dengan 1,06 dolar AS untuk kuartal tahun sebelumnya.Data terbaru dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba gabungan perusahaan-perusahaan S&P 500 di kuartal keempat 2016 diperkirakan naik 8,2 persen secara tahun ke tahun, sementara pendapatannya diperkirakan meningkat 4,3 persen.Tidak ada laporan data ekonomi penting yang diriis pada Rabu.(A026)

