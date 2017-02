Drake rajai penjualan musik global 2016

id

drake

London (ANTARA News) - Rapper asal Kanada Drake menjadi artis rekaman dengan penjualan terbesar pada 2016, mengalahkan ikon rock David Bowie, kata International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) pada Rabu (8/2).Peringkat berdasarkan badan industri global itu menunjukkan Drake mencapai kesuksesan di seluruh dunia dengan album keempatnya ‘Views’ – yang dipersembahkan untuk kota asalnya Toronto.Penjualan terbaik pada 2015 dipegang oleh penyanyi asal Inggris Adele."’Views’ menjadi album pertama yang mencapai satu miliar stream di Apple Music, sementara 'One Dance', lagu kedua dari album tersebut, adalah lagu pertama yang dimainkan satu miliar kali di Spotify,” kata IFPI dalam sebuah pernyataan.CEO IFPI Frances Moore mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "kesuksesan fenomenam Drake merefleksikan seberapa dalam suara uniknya menarik pemirsa global."Bowie menempati urutan kedua dengan album "Blackstar" yang dirilis dua hari sebelum dia meninggal pada Januari 2016.Di posisi ketiga ada Coldplay, disusul Adele, Justin Bieber, Twenty One Pilots, Beyonce, Rihanna, Prince dan The Weeknd, demikian laporan AFP.

Penerjemah: Ida Nurcahyani

Editor: Heppy Ratna