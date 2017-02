Meski di-bully, Lady Gaga tetap bangga dengan tubuhnya

id

Lady Gaga, Super Bowl

Tried to enjoy @ladygaga's performance, was distracted by the flab on her stomach swinging around #SuperBowl — Nathan (@negans_swing) February 6, 2017

Guys making fun of Lady Gaga's "muffin top" is the reason why girls have so many body image issues — Alexa Morgan (@alexamorgan_) February 6, 2017

Jakarta (ANTARA News) - Lady Gaga memukul balik para netizen yang mem-tubuhnya selama acara Super Bowl yang digelar Minggu kemarin."Saya mendengar tubuh saya menjadi topik pembicaraan, jadi saya ingin mengatakan bahwa saya bangga dengan tubuh saya dan Anda seharusnya juga bangga dengan tubuh Anda," tulis penyanyi "Born This Way" tersebut di akun Instagram-nya."Tidak peduli siapa Anda atau apa yang Anda lakukan. Saya bisa memberi jutaan alasan mengapa Anda tidak perlu meladeni siapa pun atau apa pun untuk sukses. Jadilah diri Anda sendiri dan terus menjadi Anda," sambung dia.Saat tampil di gelaran Super Bowl beberapa waktu lalu, Gaga, yang menggunakan pakaiandan celana pendek yang bertabur kristal, diejek oleh beberapa pemirsa di media sosial karena perutnya."Mencoba untuk menikmati penampilan @ladygaga, tapi terganggu dengan timbunan lemat diperutnya yang berayun ke sana-ke mari," kicau Nathan, @negans_swing.Netizen lain membela Gaga. "Orang-orang mengolok-olok Lady Gaga "muffin top" yang menjadi alasan mengapa perempuan memiliki begitu banyak masalah tentang penampilan tubuh," tulis pengguna Twitter Alexa Morgan.Pada 2012 penyanyi "Bad Romance" mengatakan bahwa dia menderita anoreksia dan bulimia sejak berusia 15 tahun karena pada waktu itu dikritik atas penampilannya yang kelebihan berat badan.Penampilan Gaga di pertandingan kejuaraan National Football League (NFL) antara New England Patriots dan Atlanta Falcons membawakan medley lagu-lagu hits-nya. Dalam acara tersebut Gaga juga mengungkapkan pernyataan politiknya, yang menarik pujian secara luas.Penjualan album dan single Gaga melonjak 1.000 persen setelah pertunjukan tersebut, menurut Nielsen Music. Album dan lagu digital Lady Gaga terjual sekitar 150.000 pada hari Minggu, dibandingkan dengan 15.000 pada hari sebelumnya, kata Nielsen.Lady Gaga juga mengumumkan tur Amerika Serikat dan Eropa pada Agustus mendatang, dan akan tampil dalam Grammy Awards di Los Angeles pada hari Minggu, meskipun dia tidak masuk dalam nominasi Grammy tahun ini, demikian Reuters.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Ida Nurcahyani