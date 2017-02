Bill Gates ditawari membeli Liverpool

id

Microsoft, Bill Gates, Robert Kraft, Liverpool, Tom Hicks, George Gillett

pendiri Microsoft Bill Gates (Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

Jakarta (ANTARA News) - Bos Microsoft Bill Gates dan pemilik klub sepak bola khas Amerika New England Patriots Robert Kraft telah ditawari peluang membeli Liverpool di tengah berakhirnya masa kepemilikan Tom Hicks dan George Gillett.Informasi ini terungkap dari dokumen pengadilan dari sebuah sengketa hukum antara sebuah perusahaan bernama Mill Financial dengan Gillett dan Royal Bank of Scotland.Hicks dan Gillett sepakat menjual Liverpool pada April 2010 setelah mereka tak mampu melunasi pinjaman yang mereka gunakan untuk membeli Liverpool pada 2007.Barclays Capital ditunjuk untuk mencari pembeli potensial klub ini dan dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Gates telah didekati oleh berbagai pihak dalam kaitan ini.Bos Liverpool Sir Martin Broughton sendiri membenarkan bahwa Bill Gates dan Bob Kraft telah dihubungi untuk membeli Liverpool, demikian laman ESPN.

Editor: Jafar M Sidik