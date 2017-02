Donald Trump "ditodong" para gubernur dengan 428 proyek infrastruktur

id

donald trump, presiden donald trump, pembangunan infrastruktur

Jakarta (ANTARA News) - Para gubernur 49 negara bagian Amerika Serikat mengirimi pemerintahan Presiden Donald Trump dengan 428 proyek yang mereka anggap sebagai prioritas tertinggi dalam rencana pembangunan Trump dalam menuntaskan pembangunan infrastruktur nasional.Proposal proyek ini disampaikan gubernur lintas partai yang sedang memimpin 49 negara bagian AS, yang tergabung dalam Asosiasi Nasional Gubernur (NGA).Pada 23 Januari NGA sudah mengungkapkan, atas permintaan Gedung Putih, telah menyusun daftar 300 proyek yang menelan dana miliaran dolar AS di 43 negara bagian.Selama kampanye tahun lalu, Trump berjanji menggelontorkan program pembangunan infrastruktur senilai 1 triliun dolar AS pada saat proyek-proyek fasilitas publik raksasa bertumbangan.Dari laporan Masyarakat Insinyur Sipil Amerika Serikat, dibutuhkan investasi sebesar 3,6 triliun dolar AS sampai 2020 untuk pembangunan infrastruktur di AS, demikian Reuters.

Editor: Jafar M Sidik