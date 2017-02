Google, Amazon, Microsoft ternyata pernah sumbang dana pelantikan Trump

id

donald trump, presiden donald trump, executive order, Amazon, Google, Microsoft

Jakarta (ANTARA News) - Sebelum menyuarakan penentangan mereka kepada kebijakan imigrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ternyata banyak raksasa IT yang menyumbangkan uang untuk pelantikan Trump.Amazon, Google, dan Microsoft semuanya menggelontorkan uang dan sumbangan non uang untuk pelantikan Trump Januari silam, lapor laman berita politik, Politico.Microsoft sendiri menyumbangkan dana tunai sebesar 250.000 dolar AS (Rp3,3 miliar).Facebook tidak menyumbangkan uang, namun perusahaan media sosial ini menyediakanfoto Instagram dan sebuah Ruang Oval mini untuk merayakan pelantikan Trump itu.Seminggu kemudian raksasa-raksasa IT berbalik mengecam larangan imigrasi Trump terhadap tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim.Perusahaan Amerika sudah biasa menyumbangkan dana untuk acara-acara politik. Untuk pelantikan Presiden Barack Obama misalnya, Microsoft menyumbangkan dana sebesar 2 juta dolar AS.

