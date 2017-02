Saham Tokyo berakhir turun karena tertekan penguatan yen

id

saham tokyo, bursa saham tokyo, indeks nikkei, bursa saham

Tokyo (ANTARA News) - Bursa saham Tokyo berakhir lebih rendah pada Kamis, karena kenaikan yen menekan saham-saham ekspor dan ketidakpastian tentang kebijakan AS menjelang pertemuan puncak antara para pemimpin AS dan Jepang pada Jumat membuat investor berhati-hati.Indeks Nikkei-225 di Bursa Efek Tokyo mundur 99,93 poin atau 0,53 persen dari penutupan Rabu menjadi berakhir di 18.907,67 poin, sementara indeks Topix dari seluruh saham papan utama turun 10,60 poin atau 0,70 persen menjadi ditutup pada 1.513,55 poin.Saham-saham yang menurun pada akhir perdagangan di antaranya alat transportasi dan transportasi udara.Volume perdagangan di papan utama mencapai 1.933,51 juta saham, naik dari volume hari sebelumnya 1.641,71 juta saham.Saham-saham menurun melampaui saham-saham yang maju dengan 1.205 berbanding 659 di papan utama, dengan nilai transaksi mencapai 2.245 miliar yen (20,01 miliar dolar AS), demikian Xinhua.(UU.A026)

Editor: Heppy Ratna