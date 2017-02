Dion Wiyoko butuh niat untuk kurangi gula

id

"Tergantung niat masing-masing. Sama seperti orang disuruh mengubah pola hidupnya dari merokok sampai tidak merokok. Itu kalau dinasehatin 1000 kali pun belum tentu bisa kalau orangnya belum mau berubah. Lebih baik dari kesadaran diri masing-masing," ujar dia di Jakarta, Kamis.





"Sama kayak gue. Dulunya enggak kepikiran berhenti minum atau makan makanan dengan gula yang cukup tinggi. Akhirnya dengan kesadaran tinggi, ingin hidup lebih sehat lagi ya melakukan gaya hidup sehat," sambung Dion.





Dia yang merupakan penggemar minuman manis, perlahan-lahan dalam dua tahun terakhir mengurangi konsumsi gula.



"Sudah hampir dua tahun ini. Dulunya gue minum kopi, atau apapun itu minuman yang mengandung gula. Tetapi semenjak dua tahun terakhir gue menggantinya pemanis atau enggak sama sekali," kata dia.





Sekalipun belum melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh, Dion meyakini keputusannya membatasi konsumsi gula bisa menjadi investasi kesehatannya di masa depan.





"Gue enggak pernah melakukan medical check up ya, tetapi so far sih, selama pola makan dan gaya hidup gue, maintain aja terus. Mungkin di saat tua, kita akan lebih merasakan, Oh, dulu gue ngurangin gula, kalau enggak gue bisa kena penyakit gula, diabetes atau penyakit lain"," tutur pria bermata sipit itu.



"Sehat investasi jangka panjang. Semua orang ingin sehat. Terus sekarang biaya rumah sakit mahal, obat mahal, jadi lebih baik menghindari daripada mengobati," pungkas Dion.

