Rencana pajak Trump angkat Wall Street ke rekor tertinggi

New York (ANTARA News) - Tiga indeks utama Wall Street melonjak ke rekor tertinggi baru pada Kamis (Jumat pagi WIB), setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan akan membuat pengumuman pajak besar dalam beberapa minggu mendatang."Menurunkan beban pajak secara keseluruhan pada bisnis Amerika adalah liga besar," kata Trump dalam pertemuan dengan para eksekutif industri penerbangan di Gedung Putih. Dia tidak memberikan indikasi apa yang akan diumumkannya.Indeks acuan S&P 500 telah menguat 7,9 persen sejak Pemilu 8 November di tengah ekspektasi bahwa Trump akan mengantar pajak perusahaan yang rendah, tetapi juga mengurangi peraturan dan meningkatkan belanja infrastruktur. Reli telah mengalami stagnasi dalam beberapa hari terakhir karena investor mencari rincian tentang agenda kebijakan Trump.Sektor keuangan, yang telah melonjak sejak pemilu, adalah kelompok berkinerja terbaik, naik 1,4 persen setelah tiga sesi penurunan, sementara saham energi naik 0,9 persen.Sektor-sektor memperoleh manfaat karena penurunan pajak memacu kegiatan ekonomi ketika suku bunga dan permintaan energi meningkat, kata Bruce McCain, kepala strategi investasi di Key Private Bank, di Cleveland."Mengingat kelompok-kelompok yang merespon dan antusiasme di pasar, tampaknya komentar tentang pajak yang menyalakan reli hari ini," kata Bruce McCain, kepala strategi investasi di Key Private Bank, di Cleveland.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 118,06 poin, atau 0,59 persen, menjadi 20.172,4 poin, S&P 500 naik 13,2 poin atau 0,58 persen menjadi 2.307,87 poin dan indeks komposit Nasdaq bertambah 32,73 poin atau 0,58 persen menjadi 5.715,18 poin.Ketiga indeks ditutup pada tingkat tertinggi selama ini.Sektor utilitas, yang dianggap sebagai sepekulasi defensif, turun 0,8 persen, kelompok berkinerja terburuk.Setelah pasar melayang ke samping selama beberapa minggu, "sekarang di sini kita berada pada tingkat pada S&P di mana kita telah menembus resistensi atas pada tingkat 2.300," kata Walter Todd, kepala investasi di Greenwood Capital Associates di Greenwood, Carolina Selatan. "Ini berarti pasar bisa terus bergerak lebih tinggi dari sini."Fokus pada Washington dilengkapi dengan perusahaan-perusahaan AS di tengah musim pelaporan perusahaan mereka.Dengan sekitar 70 persen dari S&P 500 telah melaporkan hasil, laba kuartal keempat berada di jalur untuk naik 8,5 persen, yang akan menjadi kinerja terbaik sejak kuartal ketiga 2014, menurut Thomson Reuters I/B/E/S.Saham Viacom, Kellogg dan Prudential semuanya naik setelah masing-masing melaporkan hasil kuartalan mereka.Coca-Cola memperkirakan penurunan mengejutkan dalam keuntungan setahun penuh. Sahamnya turun 1,8 persen.Twitter anjlok 12,3 persen setelah jaringan media sosial itu melaporkan pertumbuhan pendapatan kuartalan paling lambat sejak go public pada 2013.Saham Intel turun 2,5 persen, menyeret Dow dan S&P, karena pembuat chip itu mempertahankan analisa tahunannya.Saham penerbangan naik, dengan JetBlue, Delta dan American Airlines naik lebih dari dua persen, setelah pertemuan Trump dengan para eksekutif maskapai.Sekitar 6,9 miliar saham berpindah tangan di bursa AS, di atas rata-rata harian selama 20 sesi terakhir di 6,7 miliar saham, demikian Reuters melaporkan.(A026)

Editor: Suryanto